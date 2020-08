La rivincita di Bertolaso: l’ospedale in Fiera di Milano verrà potenziato. Zittiti gli “infangatori” (Di sabato 15 agosto 2020) Di fango sul famoso “ospedale in Fiera di Bertolaso” ne è stato gettato tanto. Una strategia per minimizzare quel lavoro svolto in piena emergenza che avrebbe reso evidente l’immobilismo del governo giallorosso. Ora c’è addirittura un’evoluzione: non più semplicemente Covid Hospital come concepito a marzo nella fase più drammatica. Cioè una distesa di letti di terapia intensiva – la «più grande d’Italia» -con i suoi oltre 200 posti a regime. L’ospedale in Fiera di Milano potrebbe a breve cambiare pelle e aprire le sue porte a poliambulatori. La Regione lavora al progetto per l’ospedale in Fiera La Regione Lombardia lavora per valorizzarlo ulteriormente. A ottobre il via al nuovo piano, come ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : rivincita Bertolaso Coronavirus - Diario della crisi giorno 153 RomaReport.it