Il direttore di Leggo Davide Desario intervista Bruno Vespa (Di sabato 15 agosto 2020) Il direttore di Leggo Davide Desario , venerdì sera a Cortina, a pochi minuti da Ferragosto ha intervistato Bruno Vespa , decano dei giornalisti Rai, sul suo ultimo libro: Bellissime! Le donne dei sogni italiani ... Leggi su leggo

leggoit : Il direttore di Leggo Davide Desario intervista Bruno Vespa - leggoit : Coronavirus, il direttore dello Spallanzani Vaia: «Non siamo nella seconda ondata, né ci sarà un nuovo lockdown» - AssoCare : Giuliano, Operatore Socio Sanitario, si sfoga: 'amo il mio lavoro, percepisco però appena 900 euro netti mensili, s… - ilNonnoSimpson : RT @GuidoCrosetto: I CdR de La Stampa è arrabbiato, leggo. Sono uno dei lettori che hanno perso. La leggevo per nascita, come tutti i piemo… - docgabriele72 : @giuliocardone69 @Max_883 @Solo_La_Lazio Il direttore è il nostro luis Alberto sempre preciso e puntuale io ormai s… -

Ultime Notizie dalla rete : direttore Leggo

Leggo.it

Ufficializzato nel pomeriggio di giovedì 13 agosto il calendario del Campionato di Serie A1 Femminile 2020/2021. La BOSCA S.BERNARDO CUNEO inizierà la sua corsa in trasferta domenica 20 settembre a Fi ...Qausi duemila test e 22 nuovi casi covid in tutta la Regione con le province di Lecce, Brindisi e Bat che restano (per oggi) a quota zero. E nessun decesso è stato registrato nel giorno di Ferragosto.