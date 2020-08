“Furbetti del Bonus” e ora spunta anche un presidente di Regione (Di sabato 15 agosto 2020) Come se fosse un grande vaso di pandora, c’è sempre qualcosa in più di malefico pronto a rivelarsi. Salta fuori che tra i duemila amministratori locali che hanno richiesto e ottenuto il bonus 600 euro riservato alle partite Iva, ci potrebbe essere anche un presidente di Regione. Ad alimentare il sospetto l’esitazione dimostrata dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in seguito alla domanda sull’argomento che gli è stata rivolta dalla deputata Renata Polverini. “Se fosse vero che un presidente di Regione ha percepito il contributo P.Iva in difficoltà, sarebbe una responsabilità più grave di quella dei parlamentari”, dichiara l’ex governatore del Lazio a La Stampa. “I nomi li sa e li deve ... Leggi su ilparagone

