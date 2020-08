Delitto di Avetrana, 10 anni dopo. I misteri sull'omicidio di Sarah Scazzi (Di sabato 15 agosto 2020) Sono già passati dieci anni da quando Avetrana diventò suo malgrado un set televisivo. Un paesino del Salento con poco più di 6mila abitanti invaso da giornalisti, telecamere, microfoni per dare conto 24 ore su 24 della scomparsa, prima, e della morte, poi, di una povera quindicenne, Sarah Scazzi. In carcere per il suo omicidio ci sono la zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina Misseri, allora ventiduenne. Sono state condannate all’ergastolo in via definitiva. Ma sull’intera vicenda ci sono ancora oggi dubbi e misteri. Sia perché il processo è stato del tutto indiziario, come ha ricordato anche il procuratore generale, Antonella Montanaro, durante la sua requisitoria. Sia perché lo zio della vittima, Michele Misseri, ... Leggi su huffingtonpost

