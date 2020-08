Coronavirus in Toscana: un morto a Lucca. E 38 nuovi contagi, oggi Ferragosto (12 sono rientri dall’estero) (Di sabato 15 agosto 2020) Si registra nuovamente un morto per Coronavirus, in Toscana, oggi 15 agosto. Si tratta di un uomo di 89 anni della provincia di Lucca. Ma è assai preoccupante anche il numero dei nuovi contagi: addirittura 38. L'età media è di 30 anni. sono 12 i casi di rientro dall'estero, di cui 9 per vacanze, 1 caso è collegato al cluster della discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta Leggi su firenzepost

