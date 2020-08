Coronavirus, bisognerebbe capire adesso perché non ricordiamo più a noi stessi che il virus è tuttora presente (Di sabato 15 agosto 2020) Nel corso di questo ferragosto mi hanno particolarmente colpito tre distinti fatti: il trend dei positivi al Covid-19 che sta, purtroppo, aumentando di giorno in giorno; l’incremento delle intrusioni illecite e dei reati sul web; i ricorrenti omicidi o incidenti commessi con armi legalmente detenute. Vediamo di ragionare su di essi avendo, a portata di mano, il dossier di ferragosto stilato dal Viminale.Partiamo da quest’ultimo aspetto visto anche il diffondersi di incidenti tra i possessori di armi legalmente detenute. Secondo il rapporto del Viminale emerge come, nel nostro Paese, siano in aumento gli omicidi di donne in ambito familiare e affettivo. Pur diminuendo gli omicidi in generale (dai 152 del 2018 ai 149 del 2020), aumentano, invece, nell’ambito familiare, gli omicidi di donne che passano dai 92 casi del 2018/19 agli attuali 104 casi del 2019/20. ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Coronavirus, bisognerebbe capire adesso perché non ricordiamo più a noi stessi che il virus è tuttora presente - LorStecchetti : @KodoK_jpg @MediasetTgcom24 @SoniaLaVera Bisognerebbe dimostrarlo. L'incidenza dei clandestini è palese e documenta… - andvaccaro : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, bisognerebbe capire adesso perché non ricordiamo più a noi stessi che il virus è tuttora presente https://… - Bron_ElGram : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, bisognerebbe capire adesso perché non ricordiamo più a noi stessi che il virus è tuttora presente https://… - StefaniaFalone : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, bisognerebbe capire adesso perché non ricordiamo più a noi stessi che il virus è tuttora presente https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bisognerebbe Coronavirus, bisognerebbe capire adesso perché non ricordiamo più a noi stessi che il virus è tuttora presente L'HuffPost Coronavirus, bisognerebbe capire adesso perché non ricordiamo più a noi stessi che il virus è tuttora presente

Nel corso di questo ferragosto mi hanno particolarmente colpito tre distinti fatti: il trend dei positivi al Covid-19 che sta, purtroppo, aumentando di giorno in giorno; l’incremento delle intrusioni ...

I ragazzi italiani intervistati dal Tg1 nelle discoteche in Croazia: «Non ce n’è di Coviddi» | VIDEO

Il cattivo esempio del web, per il quale tutti dovrebbero prendersi le responsabilità. I social network in Italia hanno reso virale la famosa intervista ‘Buongiorno da Mondello’, con una donna che – a ...

Nel corso di questo ferragosto mi hanno particolarmente colpito tre distinti fatti: il trend dei positivi al Covid-19 che sta, purtroppo, aumentando di giorno in giorno; l’incremento delle intrusioni ...Il cattivo esempio del web, per il quale tutti dovrebbero prendersi le responsabilità. I social network in Italia hanno reso virale la famosa intervista ‘Buongiorno da Mondello’, con una donna che – a ...