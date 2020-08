Auostrada A12: code a barriera verso spiagge a sud di Livorno (Di sabato 15 agosto 2020) code di veicoli si sono formate stamani, 15 agosto, sull'autostrada A/12 in uscita alla barriera di Rosignano a causa del traffico intenso di automobilisti che stanno raggiungendo località turistiche e spiagge a sud di Livorno per trascorrere la giornata di Ferragosto Leggi su firenzepost

GENOVA - Anche a Ferragosto liguri e turisti intrappolati in coda.C'è chi si muove per andare a fare una grigliata con gli amici, chi è in partenza finalmente per le ferie, chi ancora è diretto verso ...FIRENZE – Ferragosto 2020 con traffico. Code di veicoli si sono formate stamani, 15 agosto, sull’autostrada A/12 in uscita alla barriera di Rosignano a causa del traffico intenso di automobilisti che ...