Suicide Squad: Kill the Justice League è il titolo ufficiale del prossimo gioco di Rocksteady (Di venerdì 14 agosto 2020) Il nuovo gioco di Rocksteady Studios ha un titolo definitivo, ovvero Suicide Squad: Kill the Justice League. Warner Bros. ha condiviso le informazioni dell'evento DC FanDome e ha confermato il nome del gioco. L'evento avrà una serie di altri panel relativi ai progetti Warner Bros., e tra questi vi sarà Suicide Squad.Suicide Squad: Kill the Justice League verrà mostrato in anteprima il 22 agosto durante un panel alle 2:00 del mattino in Italia. "Will Arnett presenta l'attesissimo videogioco rivelato da Rocksteady Studios, i creatori del franchise di Batman: Arkham" ... Leggi su eurogamer

