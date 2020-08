Sampdoria, Ramirez tratta il rinnovo ma c’è l’interesse del Torino (Di venerdì 14 agosto 2020) Il centrocampista della Sampdoria, Gaston Ramirez, starebbe trattando il rinnovo del contratto ma su di lui c’è il Torino alla finestra Gaston Ramirez, centrocampista della Sampdoria, sta trattando con la società blucerchiata il proprio rinnovo del contratto. Le due parti si sono date appuntamento dopo Ferragosto. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, su di lui si registra l’interesse di molti club, di Serie A ed esteri. In particolar modo il Torino è una delle squadre maggiormente interessate all’acquisto di Ramirez e dovrà muoversi in tempo pur di strappare il centrocampista alla concorrenza e alla stessa ... Leggi su calcionews24

