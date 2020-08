Salvini: “governo fascista, io a processo e loro che hanno i morti sulla coscienza, no” (Di venerdì 14 agosto 2020) Matteo Salvini va all’attacco del presidente del Consiglio e del suo governo, raggiunti da un avviso di garanzia per la gestione del lockdown. «Se fossero confermati i verbali del Cts il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe essere arrestato: non è un bonus è un reato. Matteo Salvini attacca duramente il premier e senza minimizzare la vicenda dei bonus da 600 euro ai deputati (due sono suoi) rimarca la gravità della gestione del governo in emergenza coronavirus. “Il tempo dirà chi non ha chiuso dove doveva. Questi hanno sulla coscienza i morti della Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia. Questi hanno chiuso il resto d’Italia quando non dovevano e non hanno ... Leggi su chenews

