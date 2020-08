Robin Williams, il figlio Zak: "Continueremo a mantenere vivo il tuo ricordo" (Di venerdì 14 agosto 2020) ll figlio di Robin Williams, Zak, ha pubblicato un tributo a suo padre, nell'anniversario della sua morte, scrivendo una promessa commovente. Il figlio primogenito di Robin Williams, Zachary Pym, conosciuto come Zak, ha voluto onorare il suo defunto padre con un tributo toccante, in cui promette che manterrà vivo il suo nome. Nel sesto anniversario della sua morte, il figlio di Robin Williams ha dedicato al padre una promessa: l'eredità di Robin Williams continuerà nei suoi figli. Nonostante la figlia di Robin, Zelda Williams, abbia spiegato con un post i motivi per i quali si sarebbe tenuta lontana dai social e dai tributi dei fan ... Leggi su movieplayer

