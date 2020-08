Ritorno a scuola. La consegna dei banchi monoposto partirà dal Nord (Di venerdì 14 agosto 2020) A scuola si tornerà regolarmente derogando al distanziamento. Infatti la consegna dei banchi monoposto partirà dal Nord e poi verrà estesa al resto dell’Italia. A lasciarlo intendere è una nota del ministero dell’Istruzione che fornisce un’altra indicazione importante alle scuole in vista della riapertura di settembre. All’inizio dell’anno, finché non sarà possibile rispettare il metro di distanza (anche a causa dell’attesa dei nuovi arredi), la mascherina andrà tenuta anche in classe. Altrimenti potrà essere limitata agli spostamenti dentro e fuori le aule. Il chiarimento è del Comitato tecnico scientifico (Cts) sui dispositivi di protezione. Era atteso per fine di agosto e invece è già ... Leggi su laprimapagina

