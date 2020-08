Perché la Raggi si è ricandidata con largo anticipo (Di venerdì 14 agosto 2020) Ho fatto alcune indagini e ho scoperto perché Virginia Raggi ha proposto la propria ricandidatura a Sindaco di Roma con notevole anticipo: temeva che qualche malfidato, nascosto in una delle tante buche, potesse farla cadere in un tranello. A Roma non si cade nei tranelli ma nelle buche. La Appendino, Sindaco di Torino, essendo alta, non ha paura di candidarsi a Roma. A lei, le buche le fanno il solletico. Ma se provassimo con un Sindaco uomo? Anche se, sia Enrico Letta che David Sassoli, hanno declinato la candidatura. Un nome ce l'ho: Numa Pompilio. E se declinasse: Tullio Ostilio o, infine: Anco Marzio. Leggi su liberoquotidiano

