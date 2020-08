Pandemia colposa? Come Salvini e Meloni avrebbero voluto gestire l’emergenza Covid (in due video) (Di venerdì 14 agosto 2020) La politica del ‘senno di poi’ dovrebbe vivere maggiormente nel ‘qui e ora’. Eppure Salvini e Meloni, dopo la notizia dell’inchiesta aperta nei confronti di Giuseppe Conte e di sei ministri (Lamorgese, Speranza, Di Maio, Bonafede, Gualtieri e Guerini) con l’accusa di Pandemia colposa – e altri reati connessi alla gestione dell’emergenza Covid -, hanno chiesto rispettivamente l’arresto e le dimissioni. Ma i due protagonisti di questa sollevazione social-popolare, Come avrebbero gestito l’emergenza? La risposta è in due video pubblicati sui social alla fine di febbraio. LEGGI ANCHE > Giovanni Toti va controcorrente: «L’inchiesta contro il governo è ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : #Meloni parla di 'dimissioni'. #Salvini chiede l'arresto di #Conte per #pandemia colposa. Ma sono gli stessi due p… - Marcovisita81 : @matteosalvinimi @Tiziana20202020 Pandemia colposa,punibile con l' ergastolo. - annatorre7 : RT @carlo_taormina: Pandemia colposa e omicidio colposo plurimo. Queste le contestazioni mosse a Conte,Ministri e consulenti da venerdì sot… - MACharpentier : RT @carlo_taormina: Pandemia colposa e omicidio colposo plurimo. Queste le contestazioni mosse a Conte,Ministri e consulenti da venerdì sot… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia colposa Epidemia colposa da Covid-19: l'accertamento della responsabilità penale Altalex Avviso di garanzia a Conte e 6 ministri per gestione emergenza Covid. La procura: «Accuse infondate, da archiviare»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e alcuni ministri del suo Governo hanno ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Roma in seguito ad alcune denunce per la gestione dell’emergenza Coro ...

Pandemia, indagato Conte: "Atto dovuto"

di Veronica Passeri Il premier Giuseppe Conte e sei ministri sono indagati: sono finiti nel mirino di oltre duecento denunce presentate da cittadini, avvocati e anche associazioni dei consumatori per ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e alcuni ministri del suo Governo hanno ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Roma in seguito ad alcune denunce per la gestione dell’emergenza Coro ...di Veronica Passeri Il premier Giuseppe Conte e sei ministri sono indagati: sono finiti nel mirino di oltre duecento denunce presentate da cittadini, avvocati e anche associazioni dei consumatori per ...