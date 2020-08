MotoGp, consentito l’accesso parziale del pubblico per i due GP di Misano: tutte le info per i tagliandi (Di venerdì 14 agosto 2020) L’ordinanza 159 del 12.08.2020 emessa ieri dalla Regione Emilia-Romagna apre al pubblico l’accesso ogni giorno e in sicurezza a diecimila persone al Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini (11-13 settembre 2020) e al Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini (18-20 settembre 2020). Di conseguenza sono state definite le regole utili a gestire la partecipazione in sicurezza del pubblico ai due eventi, l’acquisto dei biglietti per il secondo weekend e la gestione di quelli venduti prima del lockdown. Fra le altre avvertenze, il vincolo a rendere nominativo ogni biglietto. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesPer il primo weekend, le cui prevendite si avviarono a fine 2019, sono disponibili poche centinaia di biglietti per il venerdì e il sabato, sold out la domenica. ... Leggi su sportfair

E’ arrivato l’ok per il circuito romagnolo ad ospitare 10.000 spettatori (non sul prato) per ogni giorno di gara nei weekend del 13 e 20 settembre Non è ancora la normalità ma è sicuramente un piccolo ...

