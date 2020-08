Milano. Dal Comune 1,1 milioni per sostenere negozi, botteghe e servizi di vicinato (Di venerdì 14 agosto 2020) Impedire l’impoverimento commerciale delle periferie a seguito dell’emergenza Covid attraverso il sostegno alle imprese di prossimità e ai negozi di vicinato, capaci di migliorare la qualità della vita e i servizi nelle zone esterne al centro città. Questo l’obiettivo di “Prossima impresa 2020”, il provvedimento che mette a disposizione oltre 1,1 milioni di euro a favore delle imprese commerciali e artigianali, con una vetrina sulla strada, che operano nelle aree meno centrali di Milano: dal quartiere Adriano a Gratosoglio, da Quarto Oggiaro a Lambrate, passando per la Barona e la Bovisa sino al Lorenteggio e al Vigentino. Un provvedimento che rientra nel più ampio programma che l’Amministrazione, dall’inizio dell’anno, ha ... Leggi su laprimapagina

repubblica : Il caso dell'agente Arianna, premiata dal questore ma sospesa per un tatuaggio che non ha più - AnnalisaChirico : Lo dicevo quando era scomodo, e lo ripeto. Sul Messaggero intervista al prof Crisanti che dice: lockdown generalizz… - FidanzaCarlo : Dal centro alla periferia #Milano è ridotta a Far west. Anche stanotte due episodi di violenza vicino la stazione C… - lvnatiqueee : non sono mai stata così in ansia dal derby di milano #BarcaBayern - hugmenaliii : RT @IColourMeBlue: ?? lontano dal caos metropolitano, lontano dalla noia di Milano ?? sì sarebbe stato bello vederli nella stessa serata ?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Dal Da settembre torna la Fiera di Milano, si riparte dalla moda La Repubblica Internet in vacanza, uno studio spiega come e quanto costa

Milano, 14 ago. (askanews) - La connessione internet è diventata indispensabile nella nostra vita quotidiana, una compagna alla quale ormai è difficile rinunciare, anche in vacanza. Quanto si spende p ...

Milano. Dal Comune 1,1 milioni per sostenere negozi, botteghe e servizi di vicinato

Impedire l’impoverimento commerciale delle periferie a seguito dell’emergenza Covid attraverso il sostegno alle imprese di prossimità e ai negozi di vicinato, capaci di migliorare la qualità della vit ...

Milano, 14 ago. (askanews) - La connessione internet è diventata indispensabile nella nostra vita quotidiana, una compagna alla quale ormai è difficile rinunciare, anche in vacanza. Quanto si spende p ...Impedire l’impoverimento commerciale delle periferie a seguito dell’emergenza Covid attraverso il sostegno alle imprese di prossimità e ai negozi di vicinato, capaci di migliorare la qualità della vit ...