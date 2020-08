La polizia tedesca non riesce a trovare quest’uomo (Di venerdì 14 agosto 2020) Jan Marsalek, ex direttore operativo della società di pagamenti online Wirecard, è ricercato da giugno per truffa: ma nessuno sa dove si trovi Leggi su ilpost

Jan Marsalek, ex direttore operativo della società di pagamenti online Wirecard, è ricercato da giugno per truffa: ma nessuno sa dove si trovi La polizia criminale federale della Germania ha diffuso s ...

Bielorussia, le ong denunciano: "Torture contro i manifestanti". Tikhanovskaja : "Basta violenze, al governo chiedo dialogo"

MINSK - Attivisti e osservatori dei diritti umani affermano che ci sono prove crescenti della brutalità della polizia contro le persone che sono state detenute in Bielorussia, dopo le proteste per le ...

