La Lega pubblica un post su Elodie, valanga di odio e insulti sessisti colpisce la cantante (Di venerdì 14 agosto 2020) Partiamo dal presupposto che non si tratta di una novità. La Lega e Matteo Salvini hanno il mal costume di condividere immagini e frasi di personaggi più o meno noti mandandoli letteralmente in pasto ai follower del partito politico e del leader. La quantità di odio e di insulti sessisti riservati alle donne prese di mira è allucinante e stavolta è toccato a Elodie; la cantante il mese scorso aveva definito Salvini un «piccolo uomo» per l’attacco contro Sergio Sylvestre e contro la sua esecuzione dell’inno nazionale prima della finale di Coppa Italia. Anche in quel caso su Sylvestre era calata la scure degli insulti dei fan leghisti. Elodie paga con un paio di ... Leggi su giornalettismo

"La riduzione delle emissioni dirette di metano lungo la filiera del gas naturale, dalla produzione alla distribuzione, sta emergendo come un’area chiave di intervento per le politiche energetico-clim ...

