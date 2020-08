La Dormizione di Maria (Di venerdì 14 agosto 2020) Oggi, primo Ferragosto dell’era Covid 19, festività che segna il massimo del consumismo secolarizzato e disimpegnato, forse vale la pena richiamarne il significato simbolico, di fatto un motivo di riflessione riguardo la situazione di crisi profonda che vive il pianeta, violentato da una umanità che sembra aver perso il contatto con ciò che la circonda. Pochi ricordano, infatti, che la Chiesa festeggia l’Assunzione in cielo della Madre di Dio, di quella Madonna che rappresenta, ben prima ed oltre il culto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

imusumarra : RT @Albertomaggi: Icona della Dormizione di Maria. Non si muore mai ma si nasce due volte e la seconda è per sempre - Antonel75055407 : @sararigby7 Se vai a Gerusalemme, vicino al Cenacolo c'è la chiesa della Dormizione di Maria ?? - sararigby7 : Prima dell’assunzione di Maria, c’è la dormizione (non è una battuta!). ??Di nuovo buonanotte! - marina_profeta : RT @Albertomaggi: Icona della Dormizione di Maria. Non si muore mai ma si nasce due volte e la seconda è per sempre - _deborah_2020 : RT @Albertomaggi: Icona della Dormizione di Maria. Non si muore mai ma si nasce due volte e la seconda è per sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Dormizione Maria La Dormizione di Maria Il Manifesto La Dormizione di Maria

Maria Assunta in cielo, che è la nostra patria

Maria Assunta in cielo, che è la nostra patria

– Con questo canto i fedeli cattolici esprimono la nostalgia del cielo nel giorno dell'Assunzione della Madonna che si celebra oggi 15 agosto. – La solennità dell'Assunzione della beata Vergine Maria, ...

