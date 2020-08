Il cabinato a grandezza naturale per i nostalgici dei videogiochi Neo Geo (Di venerdì 14 agosto 2020) Foto: snkmvsx.comSarà ufficialmente rilasciato a novembre in Nord America ma si potrà già preordinare dal mese prossimo: MVSX Home Arcade è un cabinato arcade a grandezza naturale che consentirà a tutti gli appassionati dei videogiochi retrò, e in particolare dei titoli celebri della console SNK Neo Geo, di trascorrere qualche ora di divertimento da soli o in compagnia degli amici. Dotato di schermo lcd da 17 pollici con risoluzione 1280 x 1024 pixel e doppia plancia di comandi indispensabile per la modalità multiplayer, questo cabinato ha un peso complessivo di circa 13 chili ed è disponibile in duplice versione: quella ridotta che prevede solo il modulo superiore con monitor e comandi – grande circa 39 x 49 x 63 ... Leggi su wired

