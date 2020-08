Coronavirus, come e dove fare i tamponi a Napoli dopo il rientro dall’estero (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Asl ha reso nota la procedura da seguire per i cittadini che rientrano nel capoluogo campano dall’estero per poter effettuare i tamponi a Napoli. L’Asl Napoli 1 Centro rende noto che per effetto dell’Ordinanza del Presidente Giunta Regione Campania n°67 dell’11 agosto 2020 e successiva n°68 del 12 agosto 2020, fatte salve tutte le disposizioni … Leggi su 2anews

TizianaFerrario : Insopportabili questi migranti in giro x Croazia Spagna e Grecia senza mascherina come se non ci fosse il… - GassmanGassmann : “Nonno,quando nel 2020 ci fu il coronavirus, eravate riusciti a tenerlo a bada,ma poi dicono che i casi riaumentaro… - LegaSalvini : AUGUSTO MINZOLINI E L'AVVISO DI GARANZIA A CONTE: 'LE SUE DECISIONI SONO POLITICHE E QUELLE DI SALVINI NO?' GIUSEPP… - BCarazzolo : RT @Cartabellotta: #coronavirus: aumento casi è correlato con #sbarchi irregolari #migranti? Assolutamente no, come dimostrato da @emmevill… - Alex_Bruzzi1975 : Il #13agosto 2019 ci lasciava per sempre @NadiaToffa storica giornalista, inviata e conduttrice de @redazioneiene c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, ecco come gli ospedali si preparano al rischio seconda ondata Il Sole 24 ORE Coronavirus in Campania, 31 casi positivi dall'estero nelle ultime due settimane: ecco i dati choc

Sui complessivi 69 casi positivi registrati in Campania negli ultimi due giorni, 17 riguardano cittadini campani rientrati dalle vacanze all'estero e intercettati agli arrivi come previsto dall'ordina ...

Contact tracking: in UK ora più simile a Immuni

Il nome è rimasto lo stesso, NHS COVID-19, ma la sostanza è cambiata. Debutta in questi giorni la nuova applicazione del Regno Unito per il contact tracing. Realizzata sulla base dello stesso approcci ...

Sui complessivi 69 casi positivi registrati in Campania negli ultimi due giorni, 17 riguardano cittadini campani rientrati dalle vacanze all'estero e intercettati agli arrivi come previsto dall'ordina ...Il nome è rimasto lo stesso, NHS COVID-19, ma la sostanza è cambiata. Debutta in questi giorni la nuova applicazione del Regno Unito per il contact tracing. Realizzata sulla base dello stesso approcci ...