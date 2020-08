Caso Viviana Parisi, la ricostruzione: perché si è arrampicata sul traliccio? Le è sfuggito Gioele? Perché è caduta? “Ci sono 2 ipotesi, voleva andare alla Piramide della Luce” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Per quale ragione si è arrampicata su quel traliccio? Forse il bambino le è sfuggito e si è inoltrato nella boscaglia? Forse voleva esplorare la zona intorno da una posizione privilegiata? Perché è caduta?“: sono le domande che si pone la famiglia di Viviana Parisi, la dj scomparsa il 3 agosto scorso, assieme al figlio Gioele, di 4 anni, trovata morta nelle campagna di Caronia, nel Messinese. Le domande ancora senza una risposta sono state pubblicate in un post su Facebook da Claudio Mondello, uno dei due legali e cugino di Daniele Mondello, marito di Viviana. “sono le stesse preoccupazioni che ha tutta la famiglia“, ... Leggi su meteoweb.eu

Caronia (Messina), 14 ago. (Adnkronos) – “Viviana vuole recarsi alla “Piramide della Luce”, sita in Moffa D’Affermo. Nei giorni antecedenti la scomparsa, infatti, chiede a Mariella Mondello e Maurizio ...Gioele era in auto con la madre quando Viviana Parisi è uscita dall’autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant’Agata di Militello. E’ quanto si evince dalla visione di un filmato registrato da una ...