Briatore: “Fortunatamente il divertimento estivo non ha provocato tutti questi danni” (Di venerdì 14 agosto 2020) “La discoteca classica, quella al chiuso, è un morto che non si risveglierà più. Perché anche il divertimento si dovrà adeguare alla nuova vita che ci aspetta”. Ne è convinto Flavio Briatore, esperto di locali notturni. Il suo Billionaire è uno dei più esclusivi della Sardegna. Un luogo simbolo della movida estiva italiana. Nonostante la sua fama anche il locale di Briatore ha dovuto modificare il proprio modo di essere e di intendere le serate: “Ci sono molti italiani, ma ovviamente il numero delle presenze è molto ridotto”, ha spiegato Flavio Briatore in un’intervista a La Stampa. “Siamo a meno del 50% – ha spiegato – , ma noi abbiamo scelto di aprire per tutelare il brand del turismo italiano e per il buon ... Leggi su italiasera

