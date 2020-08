Bonus 600 euro ai parlamentari: Tridico, approfondimenti in corso da parte dell’Istituto (Di venerdì 14 agosto 2020) I nomi non li ha dati l'Istituto, afferma Tridico, l'Istituto garantisce la privacy. Si sono autodenunciati negli ultimi giorni- aggiunge- sia i politici locali sia i politici nazionali. meloni chiede dimissioni Tridico, Conte e ministri Leggi su firenzepost

fattoquotidiano : “Mi hanno rovinato le ferie”. Il sindaco leghista di Treviglio col bonus da 600 euro e stipendio da 3300 attacca: “… - Corriere : Bonus da 600 euro: Rizzone (M5) è il terzo parlamentare ad averlo chiesto. Crimi: massima severità - La7tv : #lariachetira Furbetti bonus 600 euro, Tito #Boeri: 'Mi colpisce che questi parlamentari provengano da forze politi… - AleLepri : RT @GuidoCrosetto: A titolo informativo la legge sul bonus alle Partite Iva era scritta in modo che anche Jeff Besoz avrebbe potuto chieder… - TommasoCurzio : RT @GuidoCrosetto: A titolo informativo la legge sul bonus alle Partite Iva era scritta in modo che anche Jeff Besoz avrebbe potuto chieder… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600

“Il 7 agosto mi ha chiamato il direttore di Repubblica Maurizio Molinari per dirmi che il suo giornale aveva scoperto che cinque parlamentari hanno percepito il bonus da 600 euro e mi chiede i nomi. A ...Lo ha dichiarato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico in audizione alla Camera: "il cda è stato informato il 30 Maggio ma non conoscevamo i nomi" ROMA — E' rimasto deluso chi si aspettava per oggi ...