Bollettino Veneto oggi, 14 agosto: numeri ancora in aumento, 127 nuovi contagi (Di venerdì 14 agosto 2020) Continua a salire la curva dei contagiati in Veneto. Nella giornata di oggi, venerdì 14 agosto, sono ben 127 i tamponi positivi portando il dato totale dei casi registrati a oggi a 21.012. I pazienti attualmente positivi sono 1.470 mentre i casi in isolamento domiciliare sono 5.963. Si registra anche una vittima con il totale che sale a 2.095. Per quel che riguarda i pazienti ricoverati rimangono stabili a 33 con quelli in terapia intensiva che sono 6. LIVE – IL Bollettino DI TUTTE LE REGIONI Leggi su sportface

