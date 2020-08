Zangrillo spegne già gli allarmisti: "I positivi non sono malati" (Di giovedì 13 agosto 2020) Valentina Dardari Il professore mette in chiaro le cose e respinge gli attacchi della Fondazione Gimbe: "I positivi non hanno valore medico" Il professor Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, è tornato a parlare di positività al coronavirus. Intervenuto nella trasmissione In Onda de La7, ha spiegato che essere contagiati non significa essere malati. Negli ultimi tre giorni abbiamo toccato 1.147 casi. Zangrillo ha ricordato che ciò che sta avvenendo oggi in Italia è esattamente quello che aveva lui stesso pronosticato lo scorso 28 aprile, ovvero che avremmo dovuto convivere con il virus. Zangrillo: "Essere ... Leggi su ilgiornale

