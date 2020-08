Un anno fa la morte di Nadia Toffa: la giornalista delle Iene che ci ha insegnato a non avere paura (Di giovedì 13 agosto 2020) Un anno fa moriva la giornalista e conduttrice de ‘Le Iene’, Nadia Toffa. Aveva solo 40 anni e un tumore che aveva combattuto e raccontato sui social, tanto da diventare un punto di riferimento per molte persone. Lo spirito e la sua tenacia sono state fiamme sempre accese durante tutto il suo percorso; ancor prima della malattia, ancor prima di diventare la portavoce di inchieste delicate e complicate documentate con passione durante le puntate de ‘Le Iene’. Nadia era nata a Brescia il 10 Giugno del 1979. Dopo aver fatto una lunga gavetta in un’emittente locale, nel 2009 la giornalista dallo sguardo vispo entra nel cast del programma di approfondimento di attualità ‘Le Iene’; trasmesso su ... Leggi su velvetgossip

