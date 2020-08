Trump: "Non riesco a lavarmi bene i capelli". E il governo vara piano per aumentare flusso d'acqua (Di giovedì 13 agosto 2020) “Non riesco a lavare bene i miei capelli. Devono essere perfetti”. Donald Trump si lamenta pubblicamente della poca acqua che esce dalla doccia e il governo vara un piano per aumentare il flusso.In dipartimento dell’Energia ha infatti diffuso una proposta per superare il limite massimo di 2,5 galloni (circa 9,5 litri) che ogni soffione di doccia americano può erogare al minuto, secondo una legge del 1992, fatta per evitare sprechi idrici: a riferirlo è la Cnn.Trump si era lamentato dello scarso flusso della doccia durante un evento pubblico giovedì scorso in una fabbrica dell’Ohio. “Arrivate in una nuova casa, aprite il rubinetto e non ... Leggi su huffingtonpost

Willem Dafoe: "In Italia, a differenza degli USA, hanno preso il Covid sul serio"

Willem Dafoe ha elogiato il rispetto delle regole da parte degli italiani durante l'emergenza Covid, criticando invece la gestione di Donald Trump negli USA. In un'intervista rilasciata a Repubblica, ...

