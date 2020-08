Tenet: i character poster del film di Chistopher Nolan (Di giovedì 13 agosto 2020) Online sono stati condivisi i character poster di Tenet, il nuovo film diretto da Christopher Nolan in arrivo il 26 agosto nelle sale italiane. Tenet dovrebbe arrivare nei cinema tra poche settimane e online sono stati condivisi i character poster dell'atteso film diretto da Christopher Nolan. Nelle immagini pubblicate c'è spazio per alcune sequenze d'azione e dei ritratti dei protagonisti che comprendono Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki e Kenneth Branagh. Tenet, che segna l'atteso ritorno dietro la macchina da presa di Christopher Nolan, debutterà in 70 nazioni, tra cui l'Italia, il 26 agosto, mentre in patria l'arrivo nelle sale è ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tenet: un nuovo intrigante spot e i character poster internazionali del film di Christopher Nolan… - BestMovieItalia : Tenet: un nuovo intrigante spot e i character poster internazionali del film di Christopher Nolan -… -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet character Tenet: un nuovo intrigante spot ei character poster internazionali del film di Christopher Nolan Best Movie Tenet: i character poster del film di Chistopher Nolan

Online sono stati condivisi i character poster di Tenet, il nuovo film diretto da Christopher Nolan in arrivo il 26 agosto nelle sale italiane. Tenet dovrebbe arrivare nei cinema tra poche settimane e ...

Tenet: Robert Pattinson, Elizabeth Debicki e gli altri protagonisti nei nuovi poster

La sinossi e i dettagli del film di Christopher Nolan: John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e ...

Online sono stati condivisi i character poster di Tenet, il nuovo film diretto da Christopher Nolan in arrivo il 26 agosto nelle sale italiane. Tenet dovrebbe arrivare nei cinema tra poche settimane e ...La sinossi e i dettagli del film di Christopher Nolan: John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e ...