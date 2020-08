Santelli chiude in Calabria le discoteche, i locali e le sale da ballo, anche se sono all’aperto (Di giovedì 13 agosto 2020) La presidente della Regione Calabria agisce. Jole Santelli chiude le discoteche, i locali e le sale da ballo. Non vuole rischiare, troppe i tentennamenti e i messaggi contraddittori che stanno arrivando. Lo fa, sottolinea, «in accordo con il Governo nazionale» e dopo aver parlarto con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza. La governatrice ha firmato l’Ordinanza n. 61 che di fatto sospende tutte le attività che hanno attinenza con il ballo e locali assimilati come i lidi balneari, all’aperto o al chiuso». La decisione di Jole Santelli sulle discoteche «Il divieto – spiega la nota – decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ... Leggi su secoloditalia

