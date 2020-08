Playoff Serie B, slitta di quindici minuti l’orario di inizio delle finali tra Spezia e Frosinone (Di giovedì 13 agosto 2020) Cambia l’orario delle due finali Playoff di Serie B 2019/2020. Il calcio d’inizio dei match slitta di quindici minuti rispetto a quello previsto: dunque Frosinone-Spezia e Spezia-Frosinone, in programma rispettivamente domenica 16 e giovedì 20 agosto, inizieranno alle ore 21.15 e non alle ore 21 come invece precedentemente comunicato. Le partite saranno visibili su Dazn e sulla Rai, che ha richiesto questa modifica per esigenze di palinsesto. Leggi su sportface

