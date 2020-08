Perdona i tradimenti del marito per anni poi chiede risarcimento: la sorpresa (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo avere tollerato i tradimenti del marito per anni, si chiude il matrimonio e chiede risarcimento e mantenimento: la sorpresa. Se il vostro partner vi tradisce, affrettatevi a lasciarlo, altrimenti rischiate di non ricevere nessun mantenimento e tanto meno una buona uscita: dovevate pensarci prima, dice la legge. La Corte di Cassazione ha assolto un 74enne pesarese dalle accuse di tradimento dell’ex moglie perché dopo anni “manca il nesso causale che tali relazioni siano alla base della crisi coniugale”. La donna avrebbe tollerato l’infedeltà del marito per 15 anni e una volta terminato il loro matrimonio non sarebbe comunque riuscita a presentare le prove necessarie in ... Leggi su chenews

