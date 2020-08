Luca Zaia alla fine non salva nessun furbetto del bonus. Tutti fuori dalle liste (Di giovedì 13 agosto 2020) Il vicepresidente del Veneto GianLuca Forcolin “si dimette da tutte le cariche e non verrà ricandidato”. Lo conferma il presidente Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa, precisando che anche gli altri due consiglieri di maggioranza che hanno chiesto il bonus da 600 euro, non verranno ricandidati. “Sono persone affrante, si rendono conto dell’accaduto. Non avranno la ricandidatura”, conferma oggi Zaia a proposito degli esponenti della Lega coinvolti. “Per me la partita è chiusa”.Poi “ricordo che questa questione l’ha posta il sottoscritto - ricorda il governatore veneto - ho subito scritto a Tutti i miei consiglieri chiedendo se avevano percepito il bonus. Tre consiglieri hanno confermato, ho ... Leggi su huffingtonpost

