“Lockdown inevitabili se il contagio cresce”. L’apocalittica previsione del Cts (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 13 apr – Continua l’escalation di proclami e annunci preoccupati di medici, virologi, politici, tutti concordi nel continuare a terrorizzare gli Italiani sulla ipotesi, data come quasi sempre più certa, di un ritorno al lockdown alla luce della presunta impennata della curva dei contagi. Il tutto mentre continuano gli sbarchi di immigrati sulle nostre coste e senza che gli stessi medici, virologi e politici dedichino la medesima energia nell’indicare anche quella come fonte di contagi, nonostante i verbali del Cts lo avessero chiaramente statuito a partire da aprile. Oggi è il turno del coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, il quale, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha dichiarato «tornare indietro sarebbe una catastrofe, ma è bene sapere che se i contagi continueranno a salire i lockdown ... Leggi su ilprimatonazionale

Corriere : «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle ter… - fanpage : '#Lockdown inevitabili se non si frena la movida dei giovani' - Agenzia_Ansa : Miozzo (Cts): 'Lockdown inevitabili se la situazione sfugge' #coronavirus #ASNA - enzono16 : RT @CesareSacchetti: Miozzo, membro del comitato tecnico-scientifico:'il virus c'è ed è presente in tutto il Paese.Lockdown inevitabili se… - FilippoGiov : RT @IlMontanari: Che l'idea sia quella di far chiudere tutto di nuovo prima delle elezioni regionali del 20/21 settembre? #Covid_19 #Lockdo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lockdown inevitabili Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” la Repubblica