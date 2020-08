Le parole di Bob Sinclar sul distanziamento in discoteca: “Come puoi chiederlo a chi ama ballare?” (Di giovedì 13 agosto 2020) "Il distanziamento sociale è l’opposto di quello che significa stare insieme", dichiara Bob Sinclar a proposito del metro di distanza che bisogna tenere tra gli uni e gli altri, anche all'aperto. "Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici?", si chiede il dj. "La regola è 'goditi l’attimo'. Non ho un consiglio migliore", conclude. Le dichiarazioni sono tratte da un'intervista che Bob Sinclar ha rilasciato al quotidiano La Repubblica. Ipotizzando la possibilità di chiudere le discoteche in inverno, unitamente ai club, Bob Sinclar commenta che sarebbe un vero disastro non solo per l'economia del Paese ma anche per la vita sociale dei più giovani che si vedrebbe costretti a rinunciare ad uno dei loro momenti di ... Leggi su optimagazine

