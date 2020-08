L’auto di Viviana Parisi a Sant’Agata di Militello in quei 22 minuti cruciali: spunta video di telecamere di sorveglianza private (Di giovedì 13 agosto 2020) Mentre proseguono per il 10° giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni, scomparso con la madre Viviana Parisi lo scorso 3 agosto, spunta un video girato da telecamere di videosorveglianza private a Sant’Agata di Militello (ME): il filmato riprenderebbe chiaramente, nei 22 minuti di “buco” in cui la donna è uscita dal casello autostradale per poi farvi ritorno, la presenza dell’opel Corsa della 43enne, trovata poi senza vita nelle campagne di Caronia, secondo quanto riporta “La Sicilia“. Ambienti giudiziari confermerebbero la presenza del video che attesterebbe la presenza della donna nel comune nebroideo. Il filmato sarebbe stato ... Leggi su meteoweb.eu

infoitinterno : Viviana Parisi, un chilometro e mezzo dall'auto al traliccio: il giallo del percorso che l'ha portata alla mo - ilgiornale : Viviana sarebbe stata vista dapprima sbandare con l'auto e poi abbandonare la vettura con il figlio Gabriele tra le… - Leonard33968045 : RT @Libero_official: 'Neanche Rambo ce l’avrebbe fatta'. Viviana Parisi, l'inquietante sospetto dei vigili del fuoco sulla mamma sparita co… - Libero_official : 'Neanche Rambo ce l’avrebbe fatta'. Viviana Parisi, l'inquietante sospetto dei vigili del fuoco sulla mamma sparita… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: La fuga di Viviana con Gioele: ha lasciato l'auto volontariamente. Il marito: 'Torna a casa' [di IVAN MOCCIARO] [aggiorname… -