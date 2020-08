In Sud Sudan sono morte 127 persone durante scontri fra civili e militari (Di giovedì 13 agosto 2020) In Sud Sudan, nella città di Tonj, nel centro del paese, 127 persone sono state uccise durante scontri fra esercito e civili. Il generale Lul Ruai Koang ha detto a AFP che gli scontri sono iniziati sabato 8 agosto a Leggi su ilpost

In Sud Sudan, nella città di Tonj, nel centro del paese, 127 persone sono state uccise durante scontri fra esercito e civili. Il generale Lul Ruai Koang ha detto a AFP che gli scontri sono iniziati sa ...Il Cairo , 13 ago 08:40 - (Agenzia Nova) - Il capo del servizio di intelligence generale egiziano (Gis), generale Abbas Kamel, si è recato in visita in Sud Sudan per colloqui con il presidente, Salva ...