Il pasticcio sulla scuola | I banchi distanziati? ​Non è più obbligatorio

Gabriele Laganà Secondo il Cts in attesa di aule nuove e dei banchi monoposto nei primi mesi si può usare la mascherina se non c'è la possibilità di far rispettare la distanza minima a scuola A scuola doveva cambiare praticamente tutto in considerazione della situazione sanitaria legata al coronavirus. Ma ad oggi ben poche cose sono pronte in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. Ritardi su ritardi. I banchi monoposto, quelli da 300 euro, che in gran parte degli istituti prima di ottobre, le nuove aule non ancora predisposte, le tensostrutture non ancora montate. E poi l'idea di far svolgere lezioni anche in altre sedi. Il tutto per il mantenimento del distanziamento interpersonale. Per non parlare dell'ipotesi di dividere le classi.

