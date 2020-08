Il Messaggero: De Sanctis vuole portare Meret alla Roma (Di giovedì 13 agosto 2020) La Roma ha il problema del portiere. Pau Lopez è stato inesorabilmente bocciato. Il Messaggero però scrive che tutto dipende dai futuri assetti interni, ossia da chi deciderà. Serve l’assemblea che sancirà il nuovo cda e quindi i ruoli. Se a decidere dovesse essere Morgan De Sanctis, non ci sarebbero dubbi: il prescelto sarebbe Meret. Dipendesse da De Sanctis, ad esempio, Meret (per il quale l’agente Pastorello nei giorni scorsi ha ribadito: «Deve giocare, siamo disposti anche ad andare in prestito») avrebbe molte chance. Morgan (vicino all’intesa per il prestito di Cardinali al Matelica, squadra di Lega Pro) apprezza il portiere friulano e sfruttando il fatto che a Napoli, il titolare per Gattuso è Ospina, la ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Messaggero: De Sanctis vuole portare Meret alla Roma La Roma vuole sostituire Pau Lopez. Un’opzione è uno scamb… - sportli26181512 : Roma, De Sanctis resta almeno fino a settembre: Come riferito da Il Messaggero, in attesa che arrivi il nuovo ds...… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggero Sanctis Il Messaggero: De Sanctis vuole portare Meret alla Roma - ilNapolista ilnapolista Roma, Friedkin avvia la rifondazione

In attesa del closing di lunedì 17 agosto, Friedkin già lavora per la Roma che verrà. Il nuovo proprietario si muove in prima persona, utilizzando ovviamente i suoi più stretti collaboratori: Watts (p ...

Roma, tentazione De Rossi sulla scia di Pirlo

Il tempo, non il vento, gonfia la vela giallorossa di Fonseca. Più si allontana la figuraccia di Duisburg e più si avvicina il giorno del raduno precampionato. Il conto alla rovescia, - 17 dall’appunt ...

In attesa del closing di lunedì 17 agosto, Friedkin già lavora per la Roma che verrà. Il nuovo proprietario si muove in prima persona, utilizzando ovviamente i suoi più stretti collaboratori: Watts (p ...Il tempo, non il vento, gonfia la vela giallorossa di Fonseca. Più si allontana la figuraccia di Duisburg e più si avvicina il giorno del raduno precampionato. Il conto alla rovescia, - 17 dall’appunt ...