Il gasdotto che fa bene all'ambiente (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Tap, contestata opera dal governatore pugliese Michele Emiliano e dai Cinque stelle, è ormai terminato. E il suo impatto sulla spiaggia di San Foca a Melendugno, in provincia di Lecce, è nullo. Trenta euro al giorno per lettino e ombrellone». «bene, il posto è davvero bello. Ma non è qui che passa il gasdotto?». «Un po' più in là» risponde Andrea indicando un luogo imprecisato oltre le file di ombrelloni. «Ma è sottoterra, non si vede» aggiunge. «E i lavori non vi hanno dato fastidio?». «No». «I clienti non hanno paura?». «Qualche famiglia con bambini non è venuta, ma penso che tra un paio di anni tutti si saranno scordati del gasdotto». Saluto il giovane alla cassa del Lido San Basilio e ... Leggi su panorama

BignamiBignami : RT @giu33liana: @ninaeleformiche @AndreaBonturi #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Israele ha approvato un accordo #Grecia e #Cipro su… - giu33liana : @ninaeleformiche @AndreaBonturi #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Israele ha approvato un accordo #Grecia e… - codeghino10 : RT @panorama_it: Il Tap, contestata opera dal governatore pugliese Michele Emiliano e dai Cinque stelle, è ormai terminato. E il suo impatt… - michnotarnicola : RT @panorama_it: Il Tap, contestata opera dal governatore pugliese Michele Emiliano e dai Cinque stelle, è ormai terminato. E il suo impatt… - panorama_it : Il Tap, contestata opera dal governatore pugliese Michele Emiliano e dai Cinque stelle, è ormai terminato. E il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : gasdotto che Al via indagine ambientale gasdotto Gela-Malta Energia Oltre Speciale energia: premier moldavo, gasdotto Iasi-Ungheni-Chisinau sarà inaugurato il 27 agosto

Chisinau, 13 ago 14:00 - (Agenzia Nova) - La costruzione del gasdotto fra Iasi-Ungheni-Chisinau è stata completata e la messa in servizio ufficiale è prevista per il 27 agosto, il Giorno dell'Indipend ...

Berlino sulle sanzioni Usa al Nord Stream 2: "Nessun Paese ha il diritto di dettare la politica energetica europea"

Da Berlino mettono in guardia gli Usa dall'imposizione di sanzioni che impediscono il completamento del progetto, che prevede di costruire un gasdotto dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Balt ...

Chisinau, 13 ago 14:00 - (Agenzia Nova) - La costruzione del gasdotto fra Iasi-Ungheni-Chisinau è stata completata e la messa in servizio ufficiale è prevista per il 27 agosto, il Giorno dell'Indipend ...Da Berlino mettono in guardia gli Usa dall'imposizione di sanzioni che impediscono il completamento del progetto, che prevede di costruire un gasdotto dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Balt ...