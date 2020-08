Il centrodestra non ha ancora un candidato per la corsa al Campidoglio (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - L'accelerazione imposta da Virginia Raggi alla campagna elettorale per il Campidoglio trova le opposizioni a corto di sfidanti. Se nel Pd i nomi di maggiore peso ipotizzati nelle ultime settimane, da Enrico Letta a David Sassoli, ieri si sono chiamati fuori dalla partita, il centrodestra non ha ancora individuato nemmeno il profilo del suo candidato, se cioè sarà un politico o un esponente della società civile. Eppure M5s e Pd considerano molto probabile che solo uno dei due arriverà al ballottaggio, cercando magari una intesa al secondo turno, per sfidare proprio il candidato del centrodestra. I numeri delle ultime tornate elettorali in città sembrano offrire questo scenario. La coalizione trainata da Lega e Fratelli ... Leggi su agi

fattoquotidiano : POLITICI COL SUSSIDIO Ubaldo Bocci, coordinatore del centrodestra nel Consiglio comunale di Firenze in quota Lega… - NicolaPorro : Il virus dell’#anticasta in salsa grillina sta prendendo sempre più campo in vista del #referendum sul… - matteosalvinimi : I miei migliori auguri a Rocco Luigi Sassone, candidato sindaco del centrodestra nella splendida #Matera. È stato i… - codeghino10 : RT @Agenzia_Italia: Il centrodestra non ha ancora un candidato per la corsa al Campidoglio - Agenzia_Italia : Il centrodestra non ha ancora un candidato per la corsa al Campidoglio -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra non Il centrodestra non ha ancora un candidato per la corsa al Campidoglio AGI - Agenzia Giornalistica Italia verso il voto del 2021

La annunciata ricandidatura a sindaco di Roma di Virginia Raggi era tutto sommato attesa. La mossa ha ora girato i riflettori sul centrodestra e sul centrosinistra. Tuttavia, i nomi per i prossimi can ...

Bonus onorevoli senza privacy

Il Garante della privacy ha chiesto al presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, di pubblicare i nomi dei deputati che hanno chiesto il bonus Covid per le partite Iva. «La privacy non è d'ostacolo alla ...

La annunciata ricandidatura a sindaco di Roma di Virginia Raggi era tutto sommato attesa. La mossa ha ora girato i riflettori sul centrodestra e sul centrosinistra. Tuttavia, i nomi per i prossimi can ...Il Garante della privacy ha chiesto al presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, di pubblicare i nomi dei deputati che hanno chiesto il bonus Covid per le partite Iva. «La privacy non è d'ostacolo alla ...