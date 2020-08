Hitman III e il supporto VR: diventiamo l'Agente 47 nel nuovo video degli sviluppatori (Di giovedì 13 agosto 2020) L'ultimo State of Play mandato in onda da Sony poche settimane fa ha riservato una grande sorpresa per i fan di PSVR: la terza e ultima parte della trilogia di World of Assassination sarà pubblicata in modalità VR e sarà giocabile dalla prospettiva in prima persona dall'inizio alla fine.Ma non è tutto: le scene del primo e del secondo capitolo possono essere riprodotte completamente utilizzando la realtà virtuale. Hitman 3 VR offre quindi più di 20 scenari liberamente esplorabili. "Che tu stia camminando su una passerella a una sfilata di moda a Parigi sotto mentite spoglie, godendoti l'oceano o infiltrandoti in una banca a New York, Hitman VR ti offre letteralmente una nuova prospettiva in prima persona", hanno affermato gli sviluppatori.Il diario degli ... Leggi su eurogamer

