“Era una grande fan”. Bianca muore a 20 anni in un incidente. Il saluto da brividi della sua band del cuore (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo giorni dal terribile incidente avvenuto domenica 2 agosto sul Sempione a Parabiago, Bianca Ballabio si è spenta. La ragazza aveva 20 anni e era una studentessa di medicina. Il sinistro in cui era rimasta coinvolta era già costato la vita al suo amico Pietro Calogero. La tragedia ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di domenica 2 agosto, attorno alle 19.15, quando la moto dell’amico di Bianca, Pietro, una Kawasaki Ninja, con lui alla guida e lei passeggero, si è schiantata improvvisamente contro una Fiat 500. L’auto era condotta da una donna di 31 anni. I giovani, entrambi 20enni, erano stati sbalzati a terra a causa del violento impatto. Pietro morto sul colpo, mentre Bianca stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Monza, luogo ... Leggi su caffeinamagazine

SuperQuarkRai : Era un nome del popolo. Una gentildonna non si sarebbe mai chiamata Marianne, tutt'al più Marie Anne, in due nomi s… - La7tv : #inonda Bonus #600euro, Ubaldo Bocci: 'La mia era una provocazione contro una legge fatta male. Ho subito girato l'… - borghi_claudio : @BTazza @gabrieleforcel1 @GuidoCrosetto @InOndaLa7 Sciocchezza. O si ha diritto ad una cosa o non se ne ha. La cosa… - Vitruviano3 : @stopcensurainfo Come dire ci ho provato ma è andata male. Sono una persona seria. Dimissioni? Per 600 €? poveracci… - Madgurlwithabox : @MartyRockstar Ma anche io sostengo gente che si fa il mazzo tanto e che continua a farsi il mazzo, che vuol dire?… -

Ultime Notizie dalla rete : “Era una “Sul vaccino russo c’è un annuncio, ma non i dati. La scienza non funziona così” La Repubblica