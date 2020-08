Coronavirus, in Campania quarantena di 14 giorni per rientri extra Schengen (Di giovedì 13 agosto 2020) L'articolo Coronavirus, in Campania quarantena di 14 giorni per rientri extra Schengen proviene da dire.it. Leggi su dire

VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - repubblica : Coronavirus Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero' - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14% Regioni con il… - corrmezzogiorno : #Napoli De Luca ordina la quarantena per chi rientra dall’estero La Regione: oggi 39 ... - Napolitanteam : Coronavirus, nuova ordinanza della Regione Campania: isolamento obbligatorio per chi rientra dall'estero -… -