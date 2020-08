Coronavirus e rientro a scuola, Azzolina: “Primi banchi a settembre, la mascherina si può abbassare se c’è distanziamento” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Parliamo di otto milioni e mezzo di studenti e più di 40 mila plessi. Stiamo facendo lavori di edilizia scolastica per ampliare le aule e rendere agibili quelle che non lo erano. Musei e pinacoteche saranno utilizzati e l’obiettivo è raggiungere con gli enti locali il cento per cento di distanziamento di un metro, come prescritto dal Cts“: lo ha affermato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in un’intervista al Corriere della Sera. I banchi “arriveranno anche a settembre E io penso che comprare 2,4 milioni di banchi sia un risultato enorme“. “Si era parlato solo di asta deserta. Con onestà intellettuale bisogna riconoscere che l’investimento sui banchi resterà per decenni”. “Come è scritto ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rientro Coronavirus, “test prima di tornare in Italia o obbligo di tampone entro 72 ore… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, l’ultimo bollettino: un nuovo contagio nel Cagliaritano

Sono 1.462 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra un nuovo caso nella C ...

Aggiornamento dell’Asp nissena: due pazienti rientrati da Malta positivi al SARS Cov-2

