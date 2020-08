Coronavirus, Afp: oltre 750mila morti nel mondo (Di giovedì 13 agosto 2020) Nel mondo è stata superata la simbolica cifra di 750mila morti per Coronavirus. E' quanto emerge dall'ultimo conteggio effettuato dall'agenzia Afp. Secondo la Johns Hopkins University, inoltre, i casi ... Leggi su tgcom24.mediaset

clikservernet : Coronavirus, Afp: “750mila morti nel mondo”. Croazia, 130 casi: è la seconda cifra più alta da marzo. Spagna, 1700… - Noovyis : (Coronavirus, Afp: “750mila morti nel mondo”. Croazia, 130 casi: è la seconda cifra più alta da marzo. Spagna, 1700… - fisco24_info : Coronavirus, primi casi nelle scuole di Belrino, una richiude: Sette istituti in quattro quartieri registrano conta… - sardanews : Coronavirus: Afp, oltre 750 mila morti nel mondo - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Afp: oltre 750mila morti nel mondo #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Afp

Agenzia ANSA

Roma, 13 agosto 2020 - L'Europa continua a preoccupare (e l'Italia vara norme stringenti sugli arrivi) in quadro mondiale che vede la pandemia di Coronavirus non dare tregua in alcune zone soprattutto ...(ANSA-AFP) - PARIGI, 13 AGO - Ha superato la soglia dei 750 mila il bilancio dei morti per coronavirus nel mondo, secondo un conteggio dell'Afp. (ANSA-AFP).