Conte a processo, si mette malissimo? Coronavirus e reati, deciderà la Forleo: il giudice che non si è inchinato alla sinistra (Di giovedì 13 agosto 2020) Clementina Forleo deciderà il destino di Giuseppe Conte e della sua squadra di governo. Il premier ha infatti ricevuto l'avviso di garanzia insieme ai ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. I pm di Roma hanno parlato di atto dovuto e hanno chiesto l'archiviazione, che però non è così scontata: c'è la reale possibilità che mezzo esecutivo finisca sotto processo dopo varie denuncia provenienti da tutta Italia per i reati di epidemia, delitti colposi contro la salute, omicidio colposo, abuso d'ufficio, attentato contro la Costituzione, attentato contro i diritti politici del cittadino. Spetterà alla Forleo decidere se questa storia finirà ... Leggi su liberoquotidiano

NicolaPorro : #decretorilancio e tassa di soggiorno, il 'suocero' di #Conte ha chiesto la revisione del processo. #Monopattini,… - matteosalvinimi : Se io vado a processo per aver ritardato di qualche giorno lo sbarco di qualche immigrato, Conte e compagni dovrebb… - LegaSalvini : #SALVINI DURO: SE VADO A PROCESSO IO, CONTE CI VADA PER SEQUESTRO DI MILIONI DI ITALIANI - Ernesto29296958 : Ci sara' mai un giudice a Berlino ???Giuseppe Conte a processo per coronavirus: decide il giudice Clementina Forleo… - scch63 : RT @Libero_official: #Conte a processo per #coronavirus? Decide il giudice Clementina #Forleo, fece tremare D'Alema e sinistra https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte processo Salvini: "Conte merita processo per disastro senza precedenti" Adnkronos Giuseppe Conte a processo per coronavirus: decide il giudice Clementina Forleo, fece tremare D'Alema e sinistra

Clementina Forleo deciderà il destino di Giuseppe Conte e della sua squadra di governo. Il premier ha infatti ricevuto l’avviso di garanzia insieme ai ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto ...

DECRETI ATTUATIVI AL PALO, DISINNESCATA LA “POTENZA DI FUOCO” DEL GOVERNO

Il decreto Agosto, a quasi una settimana dal varo in Consiglio dei ministri – lo scorso venerdì – con la formula “salvo intese”, non è ancora arrivato all’appuntamento con la Gazzetta Ufficiale, ma l’ ...

Clementina Forleo deciderà il destino di Giuseppe Conte e della sua squadra di governo. Il premier ha infatti ricevuto l’avviso di garanzia insieme ai ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto ...Il decreto Agosto, a quasi una settimana dal varo in Consiglio dei ministri – lo scorso venerdì – con la formula “salvo intese”, non è ancora arrivato all’appuntamento con la Gazzetta Ufficiale, ma l’ ...