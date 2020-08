Closer Weekly – La Regina Elisabetta potrebbe ritirarsi (Di giovedì 13 agosto 2020) La Regina Elisabetta pensa al ritiro per stare vicina al marito Filippo. Non ci sono conferme ufficiali. LONDRA (INGHILTERRA) – La Regina Elisabetta pensa al ritiro per stare vicino al marito Filippo. A ipotizzare questa possibilità è il tabloid Closer Weekly che cita una fonte vicina alla famiglia reale. Le intenzioni della Regina è quella di lasciare nel giro di poco tempo i propri impegni ufficiali al figlio Carlo per trascorrere più tempo con il principe Filippo che lo scorso 10 giugno ha festeggiato 99 anni. Nessuna conferma ufficiale da parte di Buckingham Palace che potrebbe presto comunicare la decisione di Elisabetta. Nessuna rinuncia al trono Nessuna rinuncia al trono da parte di ... Leggi su newsmondo

