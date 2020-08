Barcellona, Luis Suarez medita l’addio: c’è un club qatariota (Di venerdì 14 agosto 2020) Luis Suarez è stato cercato dai qatarioti dell’Al-Arabi Sports club: l’attaccante valuta l’addio al Barcellona al termine della stagione 2019/20 Il Barcellona potrebbe perdere Luis Suarez al termine della stagione 2019/20, con un anno d’anticipo rispetto alla fine del contratto. L’attaccante uruguaiano sta riflettendo sulla proposta economica fatta dal club qatariota Al-Arabi Sports club. Le parti sono in contatto da diverse settimane e presto verranno sciolti gli ultimi dubbi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Calciomercato Barcellona, clamoroso Suarez: offerta da Qatar

Il futuro di Luis Suarez potrebbe essere lontano dalla Catalogna. Offerte anche dal Qatar dopo la MLS per l’uruguaiano Finale di stagione intenso per il Barcellona che punta dritto alla vittoria dell ...

