Barcellona-Bayern Monaco, i diffidati degli spagnoli a rischio squalifica per l’eventuale semifinale (Di giovedì 13 agosto 2020) I diffidati del Barcellona prima del match contro il Bayern Monaco, valido per i quarti di finale di Champions League, a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale. Non c’è alcun diffidato tra le fila dei blaugrana come recita il regolamento eccezionale di questa stagione: l’Uefa, infatti, ha previsto l’azzeramento dei cartellini pendenti al termine degli ottavi di finale, dunque tutti i calciatori che possono giocare nei quarti di finale lo fanno con la fedina pulita per quanto riguarda le diffide. Ovviamente, in caso di giallo nei quarti e nuovo cartellino in semifinale, si salterebbe l’eventuale finale. Leggi su sportface

